Служба безпеки повідомила про підозру у держзраді керівнику забороненої партії «Наші», екснардепу Євгену Мураєву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

частина 1 статті 111 (державна зрада);

частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Євген Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

«Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Євгена Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євген Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. У вересні журналісти УП з'ясували, що Євген Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.