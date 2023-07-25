Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва Росії, де звітували про перешкоджання дії зернової угоди.

Деталі плану опубліковано на сайті управління.

Загалом, текст документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно доповіді, так званий «спільний координаційний центр» бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах зернової угоди.

«Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій буле обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби», — йдеться в плані окупантів.

Заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на декілька етапів.

На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ з 29 жовтня по 3 листопада 2022 року. Згідно документу, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 мільйонів тон в жовтні до 2,6 у листопаді.

Наступний етап — заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Це дозволило росіянам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 мільйонів тон вантажів». Росіяни звітують, що найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 мільйонів тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

«Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми «Зерно з України» із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях», — окремо звертають увагу росіяни на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми.

У ГУР вважають, що в разі продовження Зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений «досвід» для ефективного зриву домовленостей.

В українському відомстві вважають, що документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди — частина єдиного заздалегідь розробленого плану, а цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.