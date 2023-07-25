Для ударів по прибережній зоні Миколаївщини та Одещини росіяни застосовують протикорабельні ракети «Онікс».

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат.

— «Онікси» застосовують менше, тому вони менше потрапляють до зведень. Тому що виробництво цих ракет не таке широке, як іншиз ракет. Власне, їх застосовують менше і роблять це по прибережних зонах: Миколаївщина та Одещина. Попри те, що основним призначення «Оніксів» є знищення надводних цілей, росіяни також їх використовують по наземних цілях. Адже всі ракети, які є в них на озброєнні, можуть модернізуватися. А складність збиття «Оніксів» полягає в тому, що перед самим заходом на ціль, вона опускається нижче до води, не входячи в зону ураження наших систем ППО, — пояснив Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати удари по портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.