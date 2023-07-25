Уряд Китаю у другому півріччі посилить державну підтримку національної економіки й активніше стимулюватиме внутрішній попит, щоб прискорити економічне зростання й досягнути запланованих соціально-економічних показників.

Таке рішення прийнято на засіданні Політбюро ЦК правлячої Комуністичної партії (КПК), присвяченому визначенню підходів до економічної роботи в другій половині року, передає Укрінформ.

«Китай посилить коригування економічної політики, зосереджуючись на розширенні внутрішнього попиту, зміцненні довіри та запобіганні ризикам», — повідомляється за підсумками засідання.

Зокрема, планується вжити заходів стимулювання споживання громадянами основних товарів, включаючи автомобілі, електронні вироби та предмети домашнього вжитку, а також заохочення витрат на такі послуги, як спорт, дозвілля та культурні й туристичні послуги.

Щоб подолати труднощі, з якими стикається економіка Китаю, уряд країни в другому півріччі планує дотримуватися проактивної фіскальної і збалансованої монетарної політик та, зокрема, зменшити частину податків і зборів й утримувати обмінний курс юаня від різких коливань.

Потужну державну підтримку влада обіцяє сектору науково-технологічних інновацій, реальному сектору економіки та мікро-, малим і середнім підприємствам. Підвищену увагу буде приділено й розвитку стратегічних галузей, штучного інтелекту та поглибленню інтеграції цифрової економіки з передовим виробництвом і сучасними послугами.

Державні інвестиції продовжуватимуть відігравати роль рушійної сили загальних капіталовкладень у розвиток економіки, а з метою залучення приватних інвесторів буде розроблено і впроваджено більше стратегій та окремих заходів стимулювання.

На зустрічі вищі керівники Китаю також визначили напрями вирішення проблем на ринку нерухомості, створення нових робочих місць і безпеки на виробництві.

Нагадаємо, у Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії. Маються на увазі технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.