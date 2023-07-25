У Запоріжжі викрили ще одного учасника агентурної мережі ФСБ РФ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони у місті і області.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що напередодні 9 травня цього року правоохоронці затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.

Наразі в Запоріжжі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами. Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.

Як встановило слідство, чоловік не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби.

«За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження. Під час обшуку серед іншого виявлені три бойові гранати Ф-1 і РГД-5, понад 800 набоїв до стрілецької зброї, дві димові гранати РГД-55МЧ», — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Триває розслідування.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці тепер відзначатимуть День Європи.