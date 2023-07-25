18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «‎гарячому»‎ спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушника вже притягнуто до відповідальності, чоловіку довелося сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

«‎20 липня порушника притягнуто до відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення»‎, — йдеться в повідомленні.

За день до цього, 17 липня, на тому ж самому місці інспектори з охорони навколишнього природного середовища викрили двох чоловіків, які так само незаконно видобували пісок на кар'єрі. Тоді порушникам довелося сплатити по 17 тисяч гривень з кожного на користь держави.