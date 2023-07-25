18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «гарячому» спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Порушника вже притягнуто до відповідальності, чоловіку довелося сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.
«20 липня порушника притягнуто до відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться в повідомленні.
За день до цього, 17 липня, на тому ж самому місці інспектори з охорони навколишнього природного середовища викрили двох чоловіків, які так само незаконно видобували пісок на кар'єрі. Тоді порушникам довелося сплатити по 17 тисяч гривень з кожного на користь держави.
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18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «гарячому» спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Порушника вже притягнуто до відповідальності, чоловіку довелося сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.
«20 липня порушника притягнуто до відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться в повідомленні.
За день до цього, 17 липня, на тому ж самому місці інспектори з охорони навколишнього природного середовища викрили двох чоловіків, які так само незаконно видобували пісок на кар'єрі. Тоді порушникам довелося сплатити по 17 тисяч гривень з кожного на користь держави.