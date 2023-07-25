Київрада прийняла рішення збільшити до 5 мільярдів гривень цьогорічну допомогу на потреби військових підрозділів ЗСУ.

Таке рішення було прийнято 25 липня на позачерговому пленарному засіданні Київської міської ради.

На початку 2023 року, за словами заступника міського голови та секретаря Київради Володимира Бондаренко, програмою з організації військової служби «Захисник Києва» було передбачено виділити один мільярд гривень, однак вже у червні цього року обсяг програми було додатково збільшено на 100 мільйонів.

— Наразі Київ спрямовує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. Сьогодні Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» ще на 4 015 мільярда гривень, — сказав Володимир Бондаренко.

З них 2 215 мільярди гривень витратять на матеріально-технічне забезпечення Сил оборони, ще 1 мільярд піде на придбання БПЛА, 450 мільйонів гривень збираються витратити на ремонт техніки. додатково 300 мільйонів гривень виділять на ремонти та облаштування, переважно укриттів, та 50 мільйонів гривень на перевезення особового складу.

Секретар Київради додав, щодо джерел покриття витрат — 700 мільйонів гривень з нерозподіленого залишку, а інші 3 315 мільярдів шляхом залучення спеціальних фондів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Дніпра Борис Філатов відмовився від заробітної платні та усіх надбавок міського голови, на користь бюджету міста та потреб військових. Свою заробітну плату Борис Філатов перераховуватиме бойовій бригаді. Також частина коштів мера виплачується дочці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець.