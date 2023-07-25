Державна дума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов'язаних до 30 років.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Спочатку планувалося, що призовний вік підвищуватимуть поступово – з 27 до 30 років.
Проте Держдума на засіданні 25 липня проголосувала за поправки, які передбачають підвищення призовного віку до 30 років уже з 1 січня 2024 року. Таким чином, процес призову в Росії зміниться вже наступної весни. Нижня планка залишається без змін – росіян призиватимуть в армію з 18 років.
Крім того, законодавці країни-терориста збільшили штрафи за порушення правил військового обліку, зокрема, за неявку до військкомату на порядку денному.
Якщо раніше максимальний розмір штрафу становив 3 тисячі рублів, після прийняття поправок рашисти зможуть штрафувати своїх громадян на суму до 30 тисяч рублів.
Також Дума ухвалила закон про заборону виїзду з Росії призовників з дня направлення повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.
Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.
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Державна дума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов'язаних до 30 років.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Спочатку планувалося, що призовний вік підвищуватимуть поступово – з 27 до 30 років.
Проте Держдума на засіданні 25 липня проголосувала за поправки, які передбачають підвищення призовного віку до 30 років уже з 1 січня 2024 року. Таким чином, процес призову в Росії зміниться вже наступної весни. Нижня планка залишається без змін – росіян призиватимуть в армію з 18 років.
Крім того, законодавці країни-терориста збільшили штрафи за порушення правил військового обліку, зокрема, за неявку до військкомату на порядку денному.
Якщо раніше максимальний розмір штрафу становив 3 тисячі рублів, після прийняття поправок рашисти зможуть штрафувати своїх громадян на суму до 30 тисяч рублів.
Також Дума ухвалила закон про заборону виїзду з Росії призовників з дня направлення повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.
Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.