Румунія приєдналась до «гарантій безпеки» для України, представлених на саміті НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення приєднатися до «гарантій безпеки» очільниця румунського МЗС повідомила держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови. Вони обговорили також зрив Росією «зернової угоди» та заходи, яких Румунія може вжити для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.