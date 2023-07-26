Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює раніше ухвалений механізм швидкого надання житлових субсидій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, рішення забезпечує автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою.

— Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною та доступною, – запевнив Денис Шмигаль.

Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки. Достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через Дію, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел.