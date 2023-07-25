СБУ на Буковині заблокувала ще два канали незаконного переправлення українців призовного віку за кордон. Один з них організувала росіянка.
Про це повідомляє управління СБУ в Чернівецькій області.
Повідомляється, що одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні та проживає у місті Чорткові Тернопільської області.
Зловмисниця за гроші пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації під час воєнного стану, нелегально переправити їх через держкордон поза межами пунктів пропуску до Румунії. Такий «трансфер» коштував понад 18 тисяч доларів та 5 тисяч євро.
За задумом «спецоперації» жінка повинна була привезти ухилянтів до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.
Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників «турпоїздки».
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СБУ на Буковині заблокувала ще два канали незаконного переправлення українців призовного віку за кордон. Один з них організувала росіянка.
Про це повідомляє управління СБУ в Чернівецькій області.
Повідомляється, що одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні та проживає у місті Чорткові Тернопільської області.
Зловмисниця за гроші пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації під час воєнного стану, нелегально переправити їх через держкордон поза межами пунктів пропуску до Румунії. Такий «трансфер» коштував понад 18 тисяч доларів та 5 тисяч євро.
За задумом «спецоперації» жінка повинна була привезти ухилянтів до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.
Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників «турпоїздки».