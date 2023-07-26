Париж за рік до Олімпійських ігор перебуває на заключному етапі очищення, що незабаром дозволить плавцям і пірнальникам повернутися в річку Сену.

Про це повідомляє BBC.

Купатись там було заборонено 100 років через брудну воду. Зараз річку вирішили очистити, проєкт коштував 1,6 мільярда доларів, його визнали успішним. У рамках проєкту до 2025 року з набережної будуть доступні три майданчики для плавання просто неба. Ба більше, три олімпійські та паралімпійські дисципліни — тріатлон, марафонське плавання та паратріатлон — проходитимуть на Сені в самому центрі столиці.

— Коли люди побачать спортсменів, які плавають у Сені без проблем для здоровʼя, вони будуть впевнені, що знову зможуть плавати в Сені. Це наш внесок у майбутнє, – прогнозує Пʼєр Рабадан, заступник мера Парижу, який відповідає за проведення Олімпійських ігор.

Вода в Сені була настільки брудною, що у 1960-х роках у місті було зареєстровано всього три види риб. У 1923 році влада заборонила плавання, хоча щорічні різдвяні змагання на річці тривали до Другої світової війни.

Однією з основних проблем була «односистемна» дренажна інфраструктура XIX століття, що поєднує використану воду з кухонь і ванних кімнат зі стічними водами з туалетів. У звичайний час це все тече через комплекс підвуличних тунелів до очисних центрів на околицях. Однак коли йде сильний дощ, система насичується, і надлишок зливають у Сену.

Зараз вирішили побудувати величезний підземний резервуар для зберігання стоків під час сильних дощів. Будівельні майданчики можна побачити біля станції «Аустерліц» і перед лікарнею Пітьє-Сальпетріер. Ззовні це виглядає як звичайні будівельні роботи, проте внизу є величезний циліндричний простір завглибшки 34 метри і завширшки 50 метрів — цього достатньо, щоб вмістити воду з 20 олімпійських басейнів.

Нагадаємо, що українські спортсмени можуть бойкотувати Олімпійські ігри у Парижі в тому випадку, якщо на змагання повернуть російських та білоруських спортсменів.