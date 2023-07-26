ʼСША оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:
У Пентагоні наголосили, що «Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки».
Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 мільярда доларів.
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ʼСША оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:
У Пентагоні наголосили, що «Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки».
Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 мільярда доларів.