ʼСША оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 43-ій пакет для підтримки нашої держави. До нього увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні міни;

32 БТР Stryker;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

безпілотні авіаційні комплекси Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні комплекси;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;

прилади нічного бачення та тепловізори;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

У Пентагоні наголосили, що «Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки».

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 мільярда доларів.