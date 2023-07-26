Президент Володимир Зеленський пригрозив українським депутатам і чиновникам, які під час війни відпочивають на курортах або збагачуються за рахунок держави.

У вечірньому зверненні він заявив, що така поведінка народом України не залишиться проігнорована.

Ні купол Верховної ради, ні стіни будь-якого іншого кабінету не дають права відриватись від реальності чи повноважень.

— Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, — сказав президент.

Зеленський також звернувся до депутатів і чиновників. Він закликав їх працювати на Україну та заради інтересів українського народу.

Президент зауважив, що в той час, як одні днями шукають зброю для держави, інші пропагують внутрішнє зрадництво та особисте збагачення, і замість інтересів України викликають щонайменше лють.

— Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би більше часу провести за кордоном, та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи «пляжами» — вас таких не буде, — підкреслив він.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

В кінці червня Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.