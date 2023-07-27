Сінгапур уперше за 20 років планує стратити жінку, це відбудеться 28 липня.

Про це пише The Guardian.

Громадянку Сінгапуру Сарідеві Джамані засудили до обовʼязкової страти у 2018 році після того, як її визнали винною у зберіганні майже 30 грамів героїну з метою незаконного продажу.

Правозахисники заявили, що Сарідеві стверджувала, що більшість її показань слідчому були неприйнятними, оскільки офіцер примушував жінку, обіцяючи помʼякшене покарання, а не страту. Також жінка заявляла, що в неї була ломка, тому вона не могла дати точні свідчення поліції. Суддя Верховного суду встановив, що Саридеві «у кращому разі страждала на легку або помірну абстиненцію від метамфетаміну під час взяття свідчень» і це не вплинуло на її здатність давати показання.

Активісти вважають, що якщо вирок виконають, вона стане першою жінкою, яку стратили в Сінгапурі з 2004 року. Тоді за торгівлю наркотиками повісили 36-річну перукарку Йен Мей Воєн.

У Сінгапурі діють одні з найсуворіших у світі законів про наркотики. Уряд стверджує, що смертна кара є ефективним засобом стримування злочинів, повʼязаних з наркотиками, що забезпечує безпеку держави. Під час пандемії коронавірусу в Сінгапурі була дворічна перерва на страти, після якої повісили щонайменше 13 людей.

Нагадаємо, палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.