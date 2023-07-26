У соціальних мережах звернули увагу, що інформація у квитках «Укрзалізниці» міжнародного сполучення подана лише російською та англійською мовами. У компанії заявили, що новий міжнародний квиток перебуває зараз на узгодженні у партнерів — іноземних залізниць.

Новий електронний квиток міжнародного сполучення «Укрзалізниця» показала на своїй сторінці у Facebook.

Раніше українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура опублікувала в Facebook скриншот посадкового документа на потяг «Перемишль — Львів» при його поверненні через сервіс «Укрзалізниці».

Режисерка розповіла, що в сервісі повернення квитків всі дані описані лише російською та англійською. Водночас у коментарях під дописом зауважили, що самі квитки заповнені українською та англійською.

А втім, інформація про те, що в міжнародних квитках «Укрзалізниці» відсутня українська мова, викликала обурення серед користувачів.

Вони стали відмічати сторінки «Укрзалізниці» та Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня із проханням відреагувати.

В свою чергу, мовний омбудсмен заявив, що це «серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», і додав, що вже розпочав заходи державного контролю щодо компанії.

Згодом «Укрзалізниця» показала нову версію електронного квитка міжнародного сполучення. Наразі він — на узгоджені в іноземних залізницях.

«І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій — і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків», — заявили в «Укрзалізниці».

У компанії підкреслили, що процес українізації залізниці йде узгодженим графіком: до кінця 2023 планується замінити ще низку бланків, оновити вивіски, навігацію тощо.