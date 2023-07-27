Перша воєнна поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», презентована у квітні 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» в Італії, яку ще називають «філателістичний Оскар».

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Як зазначається, таку нагороду марка отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Зокрема, на ній замість зброї і сцен боротьби, зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися.

До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці. Загалом у ньому взяли участь 35 країн, нагороду для «Укрпошти» отримав генеральний консул України у Мілані Андрій Картиш.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку із фразою «Російський військовий корабель, йди…». Це була перша марка, випущена в умовах воєнного стану.

Пізніше «Укрпошта» заявила про випуск першої NFT-марки «Русскій воєнний корабль, іді…».

В січні 2023 року слова українських захисників острова Зміїний про напрямок російського корабля визнали фразою 2022 року в Литві.