Представники окупаційних адміністрацій на ТОТ психологічно тиснуть на освітян, які відмовилися працювати на окупантів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Так, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зафіксовано випадки обшуків, які проводились в домівках вчителів, які не пішли на роботу в захопленій «школі». Росіяни шукали докази співпраці з Силами Оборони України та погрожували освітянам депортацією, якщо вони не підуть на співпрацю з окупаційною адміністрацією», — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що росіяни не можуть знайти достатньо вчителів для роботи в новостворених ними «школах», оскільки місцеві відмовляються від співпраці. Внаслідок цього їм доводиться привозити вчителів з Російської Федерації.