Аби офіційно стати морпіхами та скласти клятву, бійці миколаївської 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського мають пройти психологічну смугу перешкод. В умовах війни вони роблять це у перерві між бойовою роботою.

На проходженні такої смуги побували журналісти The New York Times.

«Виснажлива смуга перешкод за кілька миль від бойових дій з Росією — завершальний етап посвяти для українських морських піхотинців. Рано вранці вони були на своїх передових позиціях, обстрілюючи російські війська з артилерії. Через кілька годин у тій самій формі та бронежилетах вони пройшли останнє випробування — смугу перешкод — щоб офіційно стати українськими морськими піхотинцями», — розповідає газета.

Бігаючи по калюжах і багнюці, пролазячи під колючий дріт і через імітаційні протитанкові рови, морпіхи вигукували «Слава Україні!» і «Я люблю морську піхоту!». У цей час командири викрикували накази та змушували їх кидатися на землю для віджимань.

Зазначається, що українські військові, намагаючись поповнити свої лави в розпал війни, готують солдатів і приймають кваліфікаційні іспити навіть після відправлення на фронт. Одним із прикладів є смуга перешкод, про яку йде мова. Вона побудована неподалік від лінії фронту, включає ті ж самі окопи, бункери та колючий дріт, які використовувалися у війні проти Росії.

Журналісти спостерігали за проходженням групи із 40 артилеристів. Виснажені чоловіки були в гарному настрої, вітаючи один одного перед тим, як пробігти дистанцію.

Смуга перешкод була розроблена так, щоб максимально точно імітувати реальні бойові умови. Спрацьовували димові шашки та феєрверки, була засідка: товариші морпіхів стріляли холостими патронами та кричали на кандидатів.

54-річний рядовий Сергій на зміг дійти до кінця через високий тиск. Лікар прийшов його оглянути та зробив укол.

— Ця війна більше не для мене, — сказав Сергій. — Вона ні для кого з нас в Україні, — відповів лікар.

Інші кандидати бігли далі, пробиваючись крізь багнюку та палаючі шини, тож 39 із 40 пройшли кваліфікацію.

Після того, як інші групи виконали завдання, відбулася церемонія, на якій новоспечені морські піхотинці склали клятву — бути відважними та не залишити побратимів позаду — і отримали свої берети. Після цього одразу повернулися на фронт.

Нагадаємо, у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».