Південним регіонам України дали «паузу» від масованих нічних атак. Кількість артилерійських обстрілів за минулу добу 25 липня значно знизилась, у порівнянні з минулим тижнем, Росія відновлює потенціал для майбутніх атак.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, кількість артилерійських обстрілів південних регіонів значно знизилась у порівнянні з минулим тижнем понад 90, а за минулу добу їх було 46. Втім ракетний і дроновий терор російські війська не припиняють.

— По-перше, це його очевидна перевага в повітрі в засобах нанесення ураження. По-друге, не маючи успіху на полі бою, йому потрібно щось «продавати» своєму народу, який дуже уважно стежить за ходом так званої «СВО» на своїх каналах, — говорить Наталя Гуменюк.

За словами Наталі Гуменюк, Півдню України дали «паузу» від обстрілів. Окрім того, погода змусила російські війська завести ракетоносії в Чорному морі до центрів базування.

— Це друга така, більш-менш спокійна ніч на півдні. Очевидно, що наступні дні будуть більш напруженими. Тому ми відстежуємо ситуацію. Ретельно контролюємо активність авіації і пересування ракетоносіїв морського базування, — додає керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

«Паузу», яка надається ворогом, буде використана, щоб посилити захист об'єктів, які російські війська збиратимуться атакувати.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.