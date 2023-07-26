Екологічні збитки від ворожого обстрілу підприємства «Миколаївський хлібозавод №1» склали понад 392 мільйони гривень.

Про це повідомили Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Як відомо, обстріл підприємства стався 13 травня 2023 року. Тоді руйнації зазнали його виробничі та технічні приміщення.

Фахівці інспекції встановили, що об’єм будівельних відходів склав 7,5 тисячі м3 — ними була засмічена земельна ділянка 3,3 тисячі м2.

«За результатами розрахунків загальний розмір шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів будівельними відходами та шкоди, завданої потраплянням до атмосферного повітря забруднюючих речовин, що виділилися під час горіння, становить понад 392 мільйони гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Снігурівській громаді відновив роботу місцевий хлібозавод.