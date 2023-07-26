У Миколаєві Служба безпеки України затримала чергового інформатора російських спецслужб, який поширював інформацію про Збройні сили та допомагав ворогу при підготовці серії повітряних ударів по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ударами по залізничних мостах російські окупанти сподівались порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

Для цього зловмисник намагався виявити ключові мости, задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Для пошуку інформації він виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрані відомості він месенджером переправляв росіянам у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь. Крім того, фігурант відслідковував і передавав агресору наслідки ракетних ударів РФ по цивільній інфраструктурі регіону.

Правоохоронці виявили чоловіка в соцмережі, де він був активним користувачем прокремлівських телеграм-канаів і неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі. Також в липні 2022 року підозрюваний висловив сподівання щодо руйнації військами РФ Варварівського мосту, щоб унеможливити евакуацію з міста.

Під час судового засідання чоловік визнавав свою причетність до поширення інформації стосовно переміщення військовослужбовців ЗСУ та військової техніки, а також розміщення повідомлення в телеграм-каналі. Він додав, що не має наміру переховуватись та бажає співпрацювати зі слідством.

За результатами розгляду клопотання підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали бізнесмена, який за 1 мільйон гривень хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на військовому полігоні «Широкий лан».