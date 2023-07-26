Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради на своєму засіданні не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Зазначається, що питання про відставку міністра Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.

— Щойно Комітет з питань гуманітарної політики не підтримав відставку міністра Олександра Ткаченка. Я голосував за відставку, як і мої колеги Вʼятрович, Федина і Лєрос. Інші члени комітету були проти, — прокоментував ситуацію у Facebook нардеп Микола Княжицький.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка через нераціональні витрати з державного бюджету на сферу культури. Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців та представників влади.