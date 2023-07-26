Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від партії «Опозиційна платформа — за життя» Вадиму Рабіновичу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України», — йдеться у повідомленні.

У ДБР вважають, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, Вадим Рабінович переховується за кордоном.

Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль. Навесні 2022 року Вадим Рабінович зізнався, що перебуває в Ізраїлі.

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру у держзраді керівнику забороненої партії «Наші», екснардепу Євгену Мураєву.