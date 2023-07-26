Вознесенські правоохоронці протягом доби встановили місцезнаходження неповнолітньої дівчини, яка втекла з дому до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Повідомлення про те, що в смт Веселинове зникла 14-річна дівчина надійшло поліції піздно ввечері 24 липня від місцевої мешканки.

За словами заявниці, її донька ще 17 липня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась, і може перебувати у подруги в Одесі.

На пошуки дівчини негайно був орієнтований увесь особовий склад відділення поліції.

У результаті упродовж доби правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваної. Правоохоронцям дівчина розповіла, що поїхала до своєї подруги, аби жити та працювати в Одесі.

Нині з нею все гаразд, протиправних дій відносної неї скоєно не було. Правоохоронці провели з дівчинкою та її мамою профілактичні бесіди.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.