Від початку повномасштабної війни з бюджету Миколаєва на потреби ЗСУ спрямували 597,1 мільйона гривень.

З них 475,9 мільйона гривень — тільки цього року, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Це не рахуючи переданої техніки від КП й того, що нам вдалось залучити від благодійників. Такі речі, як продукти харчування, будматеріали, запчастини, шини, генератори, різні ємності і так далі — я навіть не рахую, хоч звісно, що ми маємо увесь цей перелік, бо перевірки ніхто не скасовував», — додав Олександр Сєнкевич.

Він також закликав продовжувати активно підтримувати українських захисників: «Друзі, війна виснажує. Усіх. Але згадайте перші місяці, коли не встигнеш сказати «Потрібно…», як вже стоїть черга тих, хто «Готовий допомогти!». Не втрачаймо цього запалу!».

Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Борис Філатов відмовився від заробітної плати та усіх надбавок міського голови. Натомість ці кошти він буде перераховувати до бюджету міста та на потреби військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Причиною цьому стали нераціональні витрати з державного бюджету на сферу культури.

Однією з найскандальніших історій стала пропозиція Ткаченка виділити 573,9 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу, яку підтримала Верховна Рада. Зокрема, рішення підтримав і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Окрім цього, в липні Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на заміну радянського герба на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Вартість проєкту становитиме 28 мільйонів гривень. Щоправда, міністр заявив, що кошти надасть великий бізнес.

Останнє, за що соцмережі вибухнули критикою в бік Олександра Ткаченка, стало виділення 400 мільйонів гривень з держбюджету на створення фільмів та серіалів під час війни. Свою позицію він пояснив тим, що кіно знімали завжди, навіть за часів Великої світової війни, як це робили американці та британці, «і не лише за кошти меценатів».

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до керівників місцевої та центральної влади з проханням «відкласти всі видатки, які не на часі», і наголосив, що варто зосередитися на пріоритетах, які потрібні для стійкості, оборони, безпеки та виживання держави.