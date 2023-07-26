Під час огляду території Запорізької атомної електростанції експерти МАГАТЕ помітили міни в буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми бар’єрами станції.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розказав в інтервʼю Politico, повідомили «Факти».

Він зазначив, що це викликає серйозне занепокоєння, оскільки Україна не може моніторити ситуацію на ядерному об’єкті.

— Вона може вибухнути будь-якої миті, ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відрізали нас від систем моніторингу безпеки, — зазначив Герман Галущенко.

За його словами, доводиться покладатися на військову розвідку та експертів МАГАТЕ на місцях.

— Ніхто нам не вірив, що Росія може підірвати дамбу. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росію досі не покарали. Жодних санкцій не було накладено на її ядерну енергетику, — сказав міністр енергетики.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розказав, що Миколаївська область відпрацювала план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас у пресслужбі ГУР повідомили, що російські окупанти готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння та попередили про нові провокації загарбників.