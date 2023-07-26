Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для системи протиповітряної оборони, яке спрямують у найнагальніші точки.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

— Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно, — заявив президент.

За словами глави держави, Головне управління розвідки МОУ та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

Головком Валерій Залужний також поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, німецька збройова група Rheinmetall передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Skynex. Компанія оцінює їхню вартість у 182 мільйони євро.