Представники Держаудитслужби не з’явилися на засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради, де мали обґрунтувати порушення у закупівлях укриттів «Миколаївелектротрансом».

Члени комісії зібралися на засідання у середу, 26 липня. Першим планувалося обговорити питання перевірок закупівель КП ММР «Миколаївелектротранс».

Однак з’ясувалося, що аудиторська служба не направила представника. На телефонний дзвінок вони повідомили, що керівництво у відрядженні у Києві, а чому представник не з’явився невідомо.

Голова комісії Федір Панченко запропонував перенести питання на наступне засідання, адже депутати хочуть почути відповіді двох сторін, а не заяви кожної окремо.

Як повідомлялося, начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» нібито заплатило понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках, хоча встановлено було сховищ на суму 15,3 мільйона.

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» назвали маніпулятивними заяви Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про перерахунок підряднику 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття.

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.

Нагадаємо, в травні цього року Держаудитслужба заявила, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Директор підприємства Юрій Сметана вважає, що аудитори надали такі висновки спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади

Нагадаємо, що мер Олександр Сєнкевич назвав заяву начальника регіонального управління Держаудитслужби Дениса Яковлєва щодо перерахування «Миколаївелектротрансом» 30 мільйонів за укриття на зупинках такою, що не відповідає дійсності.