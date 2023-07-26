Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Чехія має «хронічні проблеми», серед яких зокрема русофобія. У відповідь Прага звернула уваги на проблеми Москви й закликала «забиратись геть» з України.

Про це йдеться у повідомленнях МЗС РФ та МЗС Чехії у Twitter.

«Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не воліє вирішувати, натомість ведучи деструктивні зовнішньополітичні дії. Останні роки знаменують продовження «сповзання» Праги на русофобський курс», — написала російська сторона.

У розширеній заяві на сайті МЗС Росії Чехію також звинувачують в «агресивні формі війни» з пам’ятниками радянським воїнам, а також у «відкритому відбілюванні нацистських поплічників».

Також РФ критикує стан свободи слова в Чехії, судову систему, «расистські ідеї та упередження», проблеми із забезпеченням рівних прав і можливостей жінок у Чехії, захист прав дітей, поширеність домашнього насильства та практику хірургічної кастрації ґвалтівників.

У відповідь на ці звинувачення чеське МЗС написало таке: «Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні, не окуповуємо сусідів. Геть з України».

Нагадаємо, Чехія вироблятиме для України мобільні комплекси протиповітряної оборони, які можуть націлюватись на безпілотники. Профінансують цей проєкт Нідерланди.