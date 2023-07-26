На розгляд наступної сесії Миколаївської міськради винесуть питання щодо внесення змін до правил обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу, реалізації її видачі, а саме включать туди небюджетні організації.

Про це йшла мова на засіданні бюджетної комісії міськради 26 липня, пишуть «НикВести».

Якщо проєкт рішення ухвалять депутати, релігійні громади, на території яких видають воду, зможуть отримувати компенсації за електроенергію та перевірку її якості.

— Була домовленість з донорами. І в них закінчується контракт або у кінці липня, або наприкінці серпня. Зараз донори допомагають в цьому. Чому ми включали релігійні громади в цей проєкт рішення. Тому що контракти закінчуються, але людям треба й надалі видавати чисту та якісну питну воду. Тому я вважаю, що міський бюджет має компенсувати витрати згідно з бюджетним законодавством України, — сказав депутат від «Пропозиції» Максим Коваленко.

У правилах також йде мова, що перевірки якості води, які повинні здійснюватися раз на тиждень. За підрахунками депутата, це може коштувати до кінця року близько 10 мільйонів гривень. Адже вартість аналізу становить 3 тисячі 150 гривень, а точок, в яких видають воду миколаївцям, наразі близько 150.

Перший заступник начальника Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов повідомив, що комунальне підприємство «Миколаївоблетплоенерго», яке є основним надавачем послуги видачі води, наразі використовує для цього небюджетні кошти. Також частину аналізів в рамках своєї діяльності проводить і обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Також Максим Коваленко запропонував внести ще одну зміну до правил, додавши посилання на Держстандарти при перевірці якості води. Ігор Набатов зазначив, що наразі цими ж ДСТУ і керуються при аналізі проб.

В результаті члени комісії підтримали внесення змін, якими до списку додадуть релігійні організації та пропозицію колеги щодо того, аби прописати в правилах посилання на ДСТУ при проведенні аналізів.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень. У травні депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Депутат Юрій Степанець висловив нерозуміння того, звідки взялась така сума, і сказав, що в такому разі, вода повинна бути «золотою».

Лише наприкінці червня депутати Миколаївської міськради з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії. При цьому вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Раніше також повідомлялося, що депутат Миколаївської міськради Андрій Янтар заявив, що воду з бекоштовних точок видачі питної води невідомі використовують у комерційних цілях.