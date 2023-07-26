Про це йдеться в доповіді ООН, передає The Guardian.
У звіті йдеться, що цифрові технології, включно зі штучним інтелектом, завжди повинні підкорятися «людиноцентричному баченню» освіти й ніколи не витісняти особисте спілкування з вчителями.
В ЮНЕСКО переконані, що позитивний вплив цифрових технологій на результати навчання та економічну ефективність може бути переоціненим, а нове не завжди є кращим.
Агентство ООН закликало політиків не нехтувати «соціальним виміром» освіти, де студенти навчаються віч-на-віч, оскільки дедалі більше навчання переміщується в інтернет, особливо в університетах.
— Цифрова революція має бути спрямована на покращення навчального досвіду та на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм. Ставте на перше місце потреби учня та підтримуйте вчителів. Онлайн-зв’язки не замінять спілкування людей, – сказала гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.
Надмірне або невідповідне використання учнями технологій у класі та вдома (смартфонів, планшетів чи ноутбуків), може відволікати, заважати та негативно впливати на навчання, вважають в ЮНЕСКО.
На думку агентства, країни «усвідомили важливість того, щоб учні були на першому місці», коли мова зайшла про цифрові технології. В ЮНЕСКО згадали приклад Китай, де дітям заборонили брати мобільні телефони до школи.
На підставі аналізу 200 систем освіти в усьому світі ЮНЕСКО підрахувало, що кожна четверта країна заборонила використання смартфонів у школах. Серед них Франція, яка запровадила таку заборону у 2018 році, і Нідерланди, які запровадять обмеження з 2024 року.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
Про це йдеться в доповіді ООН, передає The Guardian.
У звіті йдеться, що цифрові технології, включно зі штучним інтелектом, завжди повинні підкорятися «людиноцентричному баченню» освіти й ніколи не витісняти особисте спілкування з вчителями.
В ЮНЕСКО переконані, що позитивний вплив цифрових технологій на результати навчання та економічну ефективність може бути переоціненим, а нове не завжди є кращим.
Агентство ООН закликало політиків не нехтувати «соціальним виміром» освіти, де студенти навчаються віч-на-віч, оскільки дедалі більше навчання переміщується в інтернет, особливо в університетах.
— Цифрова революція має бути спрямована на покращення навчального досвіду та на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм. Ставте на перше місце потреби учня та підтримуйте вчителів. Онлайн-зв’язки не замінять спілкування людей, – сказала гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.
Надмірне або невідповідне використання учнями технологій у класі та вдома (смартфонів, планшетів чи ноутбуків), може відволікати, заважати та негативно впливати на навчання, вважають в ЮНЕСКО.
На думку агентства, країни «усвідомили важливість того, щоб учні були на першому місці», коли мова зайшла про цифрові технології. В ЮНЕСКО згадали приклад Китай, де дітям заборонили брати мобільні телефони до школи.
На підставі аналізу 200 систем освіти в усьому світі ЮНЕСКО підрахувало, що кожна четверта країна заборонила використання смартфонів у школах. Серед них Франція, яка запровадила таку заборону у 2018 році, і Нідерланди, які запровадять обмеження з 2024 року.