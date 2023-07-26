Національна поліція України повідомляє про затримання співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Цим особам повідомляють про підозри в отриманні хабарів за ухилення від призову.

Суми, які підозрювані вимагали у призовників за відстрочку чи фіктивні документи про непридатність до військової служби, коливалися від 9000 гривень (приблизно 240 доларів) до 1500 доларів, розповіли у правоохоронних органах.

За статтею 368 Кримінального кодексу України затриманим загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Як заявили в Міноборони України, з початку повномасштабної війни розслідують уже 106 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Фігурантом кримінальних справ став 21 співробітник ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали військового, який пропонував працівнику Служби безпеки України 4300 доларів за «допомогу» зі зняттям з військового обліку.