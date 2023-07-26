Представники влади Миколаєва намагаються добитися збільшення максимального розміру компенсації за зруйноване війною житло для містян за програмою «єВідновлення».

Про це на брифінгу 26 липня розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

За його словами, наразі виконавчі органи міськради ведуть переговори з міністерствами.

— Власне ця програма буде діяти зі Світовим банком щодо отримання сертифікатів. На даний момент ми працюємо з усіма міністерствами, дещо сперечаємося. Тому що за всіма коефіцієнтами Миколаївської області, що знижуються, нас поки що не влаштовує сума компенсації. Нас як міську владу. Звичайно, коли дійде до компенсації, вона буде не влаштовувати кінцевого споживача, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, до Департаменту житлово-комунального господарства у Миколаєві надійшло понад тисячу звернень від мешканців міста щодо відшкодування збитків завданих обстрілами окупантів. Державна програма «Євідновлення» передбачає компенсацію до 200 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».