Президент Володимир Зеленський разом з головою ОВА Віталієм Кімом на Миколаївщині

Згідно опитування серед політиків та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленскому (81%), голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму (71%) та волонтеру Сергію Притулі (55%).

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби «Центр Разумкова».

52% респондентів висловили довіру раднику голови Офісу президента Михайлу Подоляку та секретарю РНБО Олексію Данілову.

Не довіряють українці лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко (78%), ексголові ОПЗЖ Юрію Бойку (76%), лідеру «Євросолідарності» Петру Порошенку (71%) та ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу (65%).

Серед державних та суспільних інститутів українці найчастіше висловлюють довіру Збройним Силам України — їм довіряють 93%.

Опитування проводилося з 5 по 11 липня методом face-to-face у у 22 областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Нагадаємо, за даними результатів досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), миколаївці схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.