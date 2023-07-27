Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9271, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки.

Відповідний документ опублікований на сайті ВР.

Також дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, тепер можна перенести та використати частково або повністю після пологів (починаючи з дня народження дитини). Водночас загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів при народження двох і більше дітей та в разі ускладнених пологів.

Подібний гнучкий підхід діє в Ірландії, Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Польщі, Данії тощо.

До цього тривалість відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами становила 126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 днів після). Жінки не мали можливості змінити дату початку такої відпустки та перенести невикористані дні на післяпологовий період.

Нагадаємо, український парламент дозволив жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів. Це передбачає ухвалений законопроєкт №9271.