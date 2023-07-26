Сьогодні, 26 липня, Рада Україна — НАТО зібралася, аби розглянути серйозну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні після виходу Російської Федерації із «зернової угоди».

Про це йдеться у заяві військового блоку.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав зустріч після прохання президента Володимира Зеленського.

Під час засідання члени Альянсу засудили ракетні удари по Одесі, Миколаєву та, зокрема, «цинічну» атаку безпілотників на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, неподалік від румунського кордону.

— НАТО та країни Альянсу посилюють спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, — йдеться у повідомленні.

Починаючи з минулого року, у відповідь на агресивну війну Росії проти України, НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні, включно з двома новими багатонаціональними бойовими групами в Болгарії та Румунії, зазначили у заяві.

Засідання Ради Україна — НАТО 26 липня стало другим після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку цього місяця.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.