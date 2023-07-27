У найманців ПВК «‎Вагнер»‎, які базуються в Білорусі, з’явився новий командир родом з України.

Про це інформує моніторинговий проект All Eyes on Wagner та білоруське видання «Наша Ніва».

19 липня Євген Пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, заявив, що «старшим по напрямку Білорусі» буде людина, на ім'я Сергій, яка має прізвисько «Піонер».

За даними журналістів, йдеться про 46-річного Сергія Чубка – уродженця Чернівців, який на початку 1990-х переїхав до РФ.

Він воював у Чечні, а 2003 року навіть став головою комісії у справах молоді адміністрації російського міста Новоросійська.

«У грудні 2014-го Чубко став одним із засновників «козацької» організації у Новоросійську. Російські козаки як добровольці масово поїхали воювати на боці Росії після оголошення маріонеткових «ДНР» і «ЛНР», — йдеться у публікації.

Зазначається, що до «Вагнера» Чубко приєднався у 2017 році, після чого вирушив до Сирії. Там він став головою ПВК у регіоні.

«У липні цього року Чубко приїхав до Білорусі з Росії разом з рештою колон ЧВК, а Пригожин поставив його керуючим бази в Білорусі», — підсумували у білоруському виданні.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

В результаті очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євген Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців , що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.

Повідомлялося, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.

15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.