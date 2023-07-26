Сполучені Штати направили на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35.
Про це інформує Центр підготовки спеціальних операцій Повітряних сил США.
Зазначається, що передали близько пʼять літаків, які посилять повітряне угруповання, до якого входять винищувачі F-16 і штурмовики А-10.
Варто додати, рішення ухвалили на тлі нещодавніх спроб російських літаків пошкодити американські безпілотники MQ-9 Reaper.
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Сполучені Штати направили на Близький Схід ескадрилью винищувачів F-35.
Про це інформує Центр підготовки спеціальних операцій Повітряних сил США.
Зазначається, що передали близько пʼять літаків, які посилять повітряне угруповання, до якого входять винищувачі F-16 і штурмовики А-10.
Варто додати, рішення ухвалили на тлі нещодавніх спроб російських літаків пошкодити американські безпілотники MQ-9 Reaper.