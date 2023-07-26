Українських пілотів навчатимуться керувати американськими винищувачами F-16 у Данії та Румунії.

Про це повідомили на брифінгу координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

— У Румунії та Данії проводитиметься підготовка українських льотчиків за програмою F-16. Дати, місця, тривалість програми, все це ще в процесі розробки, — каже Джон Кірбі.

Крім того, він додав, що окрім Румунії та Данії, українських льотчиків можуть також навчати на F-16 і в інших місцях.