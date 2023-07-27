Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників та ракет, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України — найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.

Про це повідомив CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл ОʼЛірі в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Він розповів, що Україна працює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом щодо організації безпеки польотів.

«Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року», — зазначив О’Лірі.

За його словами, на сьогодні виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Крім того, як стверджує очільник Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити й з Одеси.

«Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір», — розповів О’Лірі.

Щодо того, куди прямуватимуть рейси з України, то за словами СЕО Ryanair, основними містами, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

Він також повідомив, що авіакомпанія готова мати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, у міру збільшення трафіку.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp евакуювала свій останній літак з київського аеропорту «Бориспіль». Станом на початок вторгнення Росії 10 з 11 літаків компанії були за кордоном.