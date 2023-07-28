Із 24 серпня 2022 року Mixmag, найбільше у світі видання, присвячене танцювальній електронній музиці та діджей-культурі, матиме свою франшизу в Україні.

Склад редакції наразі невідомий, але є інформація про те, що в українському Mixmag планують відмовитись від посади головного редактора, обмежившись випусковим редактором, фріланс-авторами та медіа-менеджментом.

— Mixmag Україна поширюватиме через свої новини, матеріали, статті та події меседжі глобальної родини Mixmag, — каже керуючий директор Wasted Talent Нік Стівенсон.

Наразі вже зʼявились сторінки Mixmag Україна в Instagram і Facebook.

Нагадаємо, 24 липня, оголосили імена фіналістів національного відбору дитячого пісенного конкурсу Євробачення. Миколаївська співачка Анастасія Бєлібова увійшла до пʼятірки найсильніших.