Фахівці «Миколаївводоканалу» за останні три місяці привели до ладу 108 колодязів, встановивши сучасні люки.

Про це повідомляє пресслужба підприємства в телеграм-каналі.

За цей час вони відремонтували колодязі, накрили сучасними кришками, вирівняли в рівень з асфальтним покриттям.

Якість роботи підпримємства можна перевірити по вулицям Пушкінська, Нікольська, Наваринська, Велика Морська, Кузнецька, Чкалова, Троїцька та Громадянська.

— Головне, щоб вистачило коштів на ремонтні матеріали. Висновок: миколаївці вчасно платять за «комуналку» — ми і далі робимо місто більш комфортним, — повідомляють в КП.

Нагадаємо, в червні «Миколаївводоканал» отримав від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.