Фахівці «Миколаївводоканалу» за останні три місяці привели до ладу 108 колодязів, встановивши сучасні люки.
Про це повідомляє пресслужба підприємства в телеграм-каналі.
За цей час вони відремонтували колодязі, накрили сучасними кришками, вирівняли в рівень з асфальтним покриттям.
Якість роботи підпримємства можна перевірити по вулицям Пушкінська, Нікольська, Наваринська, Велика Морська, Кузнецька, Чкалова, Троїцька та Громадянська.
— Головне, щоб вистачило коштів на ремонтні матеріали. Висновок: миколаївці вчасно платять за «комуналку» — ми і далі робимо місто більш комфортним, — повідомляють в КП.
Нагадаємо, в червні «Миколаївводоканал» отримав від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.
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Фахівці «Миколаївводоканалу» за останні три місяці привели до ладу 108 колодязів, встановивши сучасні люки.
Про це повідомляє пресслужба підприємства в телеграм-каналі.
За цей час вони відремонтували колодязі, накрили сучасними кришками, вирівняли в рівень з асфальтним покриттям.
Якість роботи підпримємства можна перевірити по вулицям Пушкінська, Нікольська, Наваринська, Велика Морська, Кузнецька, Чкалова, Троїцька та Громадянська.
— Головне, щоб вистачило коштів на ремонтні матеріали. Висновок: миколаївці вчасно платять за «комуналку» — ми і далі робимо місто більш комфортним, — повідомляють в КП.
Нагадаємо, в червні «Миколаївводоканал» отримав від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.