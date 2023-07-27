Українські спортсмени зможуть виступати разом із білорусами і росіянами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це свідчить наказ Міністерства молоді та спорту України.

В документі при цьому зазначається, що міністерство забороняє українським спортсменам виступати на змаганнях, «в яких беруть участь спортсмени, що представляють Російську Федерацію та/або Республіку Білорусь під своїми національними прапорами».

До цього міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що не отримував листа від Федерації шахів України з проханням випустити для участі у Кубку світу-2023 українського гросмейстера Василя Іванчука, однак у випадку надходження такого листа не дозволив би його виїзд на змагання з росіянами та білорусами.

Водночас на питання, чи міністерство дозволить виїзд Іванчука на змагання у випадку надходження відповідного листа, Гутцайт сказав: «Щоб він брав участь у змаганнях з росіянами під нейтральним прапором… Ви знаєте, що у нас є заборона брати участь у змаганнях, де є спортсмени з Росії та Білорусі. Тому зараз, коли ще ми не вирішили це остаточно, будемо ми брати участь чи не будемо… ми не можемо відпускати».

Раніше, як відомо, Україна виступала категорично проти допуску на змагання російських та білоруських атлетів. І у випадку дозволу атлетам із країн-агресорів брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, вітчизняні спортсмени могли бойкотувати турнір.

26 липня Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.