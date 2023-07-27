Окупанти можуть повторити атаки на територію України, в тому числі й з моря.
Про це інформує Об'єднане командування «Південь».
Повідомляється, що ворог може повторно атакувати, попри складні погодні умови у вигляді грози та шторму. Так, виведений на бойове чергування підводний ракетоносій в Чорному морі залишається в готовності застосувати «Калібри».
«Водночас, не виключена активність ударних БпЛА. Наразі загрози нема, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.
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Окупанти можуть повторити атаки на територію України, в тому числі й з моря.
Про це інформує Об'єднане командування «Південь».
Повідомляється, що ворог може повторно атакувати, попри складні погодні умови у вигляді грози та шторму. Так, виведений на бойове чергування підводний ракетоносій в Чорному морі залишається в готовності застосувати «Калібри».
«Водночас, не виключена активність ударних БпЛА. Наразі загрози нема, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.