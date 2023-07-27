Росіяни готуються видавати фейкові ліцензії для видобутку корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що першими перелік корисних копалин створили на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Керує проєктом російське Міністерство природи, де наразі готують документи для видачі «ліцензій».

«Зауважимо, що жодного права на користування земельними ділянками чи тим паче видобуток ресурсів з української землі ніяка російська макулатура не надає, адже вона не визнана у світі», — йдеться в повідомленні.

Варто додати, що кожен «інвестор» із такою «ліцензією» буде офіційно визнаним грабіжником й не зможе реалізувати награбоване за межами Росії.

Крім того, злочинці нестимуть покарання після звільнення регіону відповідно до чинних законів України.

Нагадаємо, протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Раніше повідомлялось, що представники окупаційних адміністрацій на ТОТ психологічно тиснуть на освітян, які відмовилися працювати на окупантів.