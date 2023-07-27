Вночі, російська армія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок цього загинув 43-річний охоронець.

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначається, що ракети «калібр» росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області