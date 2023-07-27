Розвідка Британії звернула увагу, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами Ка-52, ці машини раніше спричинили значні втрати для України.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 27 липня.
«У той час як українські війська продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєнь у цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52 HOKUM», — йдеться в огляді.
Британські розвідники відзначають, що з моменту вторгнення Росія близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.
«В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М — сильно модифікованих вертольотів, які були розроблені з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії», — йдеться в огляді.
Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких екіпаж позує поруч з новим апаратом і дякує доброзичливцям за надіслані їм предмети морального заохочення.
Ще одним ключовим покращенням парку Ка-52, за даними британської розвідки, є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, яка має дальність ураження близько 15 км.
«Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю запускати цю зброю поза межами досяжності української протиповітряної оборони», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
Розвідка Британії звернула увагу, що останнім часом Росія посилила свої війська на півдні України новими вертольотами Ка-52, ці машини раніше спричинили значні втрати для України.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 27 липня.
«У той час як українські війська продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєнь у цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52 HOKUM», — йдеться в огляді.
Британські розвідники відзначають, що з моменту вторгнення Росія близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.
«В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М — сильно модифікованих вертольотів, які були розроблені з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії», — йдеться в огляді.
Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких екіпаж позує поруч з новим апаратом і дякує доброзичливцям за надіслані їм предмети морального заохочення.
Ще одним ключовим покращенням парку Ка-52, за даними британської розвідки, є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, яка має дальність ураження близько 15 км.
«Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю запускати цю зброю поза межами досяжності української протиповітряної оборони», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня 26 липня та зранку 27 липня російсько-окупаційні війська тричі обстріляли територію Миколаївської області.