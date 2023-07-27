Чиновникам та депутатам всіх рівнів заборонили виїжджати за кордон без дозволу керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко повідомив, що на пости прикордонників вже розіслали вказівку про заборону на виїзд.

За його словами, всіх хто намагатиметься перетнути кордон зупинять та кожен із них буде очікувати рішення з Офісу президента.

Як він зазначив, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі буде дозволяти чи блокувати виїзд чиновників та депутатів.

«Це гарний піар-хід і думаю, він сподобається людям. Єдине, хочу написати ось про що. Уявіть собі, 40-мільйонна країна під час найбільшої війни в Європі, а голова ОП вирішує — чи можна виїхати комусь за кордон. Це неправильна історія. Просто системно не правильна», — написав Олексій Гончаренко.

Депутат вважає, що треба зробити процедуру дозволу виїзду за кордон і карати тих, хто її порушує, але держава не може функціонувати через телефон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив українським депутатам і чиновникам, які під час війни відпочивають на курортах або збагачуються коштом держави.