В середу, 26 липня, мерія Миколаєва передала військовим автомобіль швидкої евакуації поранених.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Як зазначив мер міста, це вже 16-й автомобіль швидкої, який був переданий від громади міста нашим захисникам.

Крім того, він додав, що автомобіль укомплектований всім необхідним, не перефарбовувався.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відзначив бойові досягнення миколаївського воїна 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрія Головка.